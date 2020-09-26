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" التجارة" ترخص لأكثر من 1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

Time منذ 10 ساعات
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" التجارة" ترخص لأكثر من 1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التجارة 3,413 ترخيص تخفيضات إلكترونياً للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وشملت تلك التخفيضات أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق المملكة ، حيث تصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغاً تجارياً عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك ، وطُبقت الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري ، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .

وتمكن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة من التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني https://sales.mci.gov.sa ، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت نظاماً إلكترونيًا للتخفيضات التجارية يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام والمنشورة مسبقاً بقائمة العام 2020.

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أحدث التعليقات

زائر
انت مضغوط صح يابو وليد ماعليك شرهه مطرود
الذوق الرفيع
من الأدعية المستجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب.. فاللهم اشف عبدك خالد سامي شفاءً لا يغادر سقما واجمع له بين الأجر والعافية ولا بأس طهور ان شاء الله
مروان ممد
تلوث سمعي
الداهيه
عجوز الغابرين لسسع عايشه....؟ 😂😂😂😂
خالد
الزعيم يضل زعيم القارة الآسيويه ورابع أندية العالم . تبقى الأسود أسود ... والكلاب كلاب .

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