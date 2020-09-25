الكشف عن كواليس اجتماع قيادات إخوانية مع وزير الداخلية التركي

أنقرة (صدى):
قام الإعلامي المصري عمرو أديب، بكشف تفاصيل اجتماع عُقد بمقر وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، بين قيادات إخوانية وإعلاميين، مع وزير الداخلية التركي ونائبه.
وحضر الاجتماع الإخواني المرتزق أيمن نور، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومختار العشري، وحسام الغمري، وآخرين.
وكشف أديب أن قيادات الإخوان عرضوا خلال الاجتماع مجموعة من الأسماء التي يريدون منحها الجنسية التركية، كما تم الحديث حول منح الإقامات لعدد من عناصر الجماعة الموجودين في تركيا، مع تسهيل الإجراءات لهم في ظل عدم إمكانية الحصول على بعض الأوراق الخاصة بهم من السفارة المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تحريك الناس في الشارع، والخطط التي تم رسمها لإثارة الأمور بشكل أو بآخر، قائلا: " لا يمكن النفي أن هناك حراكًا في الشارع، وأن الناس لديها مطالب، لكن قيادات الإخوان لا يبحثون عن شيء سوى العودة للحكم وفقط، في حين أنهم يخدعون المواطن بأنهم يعملون من أجله " .
وأكد أديب أن الهدف من تلك الزيارة هو الحصول على التعليمات كاملة لخططهم خلال الفترة القادمة.
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