الهلال يستعين بمحامين دوليين لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج

نواف السالم (صدى):
استعانت إدارة الهلال بعدد من المحامين الدوليين لأخذ استشارتهم في مذكرة الاحتجاج التي رفعتها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وفقا للرياضية.
وكان نادي الهلال تقدم بمذكرة احتجاج، أمس الجمعة لدى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
وجاء ذلك على خلفية الإطاحة بالبطل الآسيوي من البطولة؛ لإصابة لاعبيه بفيروس كورونا وعدم التعامل بمرونة في ظل الظروف القهرية.
واعتبر الاتحاد الأسيوي، نادي الهلال منسحبًا من البطولة، بعد تقدمه بقائمة تتضمن 11 لاعبًا فقط في مباراة أهلي دبي الأخيرة في دور المجموعات، على الرغم من ضمان الهلال التأهل لدور الـ 16.