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الهلال يستعين بمحامين دوليين لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج

Time منذ 20 دقيقة
Views 1564
الهلال يستعين بمحامين دوليين لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج

نواف السالم (صدى):
استعانت إدارة الهلال بعدد من المحامين الدوليين لأخذ استشارتهم في مذكرة الاحتجاج التي رفعتها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وفقا للرياضية.

وكان نادي الهلال تقدم بمذكرة احتجاج، أمس الجمعة لدى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

وجاء ذلك على خلفية الإطاحة بالبطل الآسيوي من البطولة؛ لإصابة لاعبيه بفيروس كورونا وعدم التعامل بمرونة في ظل الظروف القهرية.

واعتبر الاتحاد الأسيوي، نادي الهلال منسحبًا من البطولة، بعد تقدمه بقائمة تتضمن 11 لاعبًا فقط في مباراة أهلي دبي الأخيرة في دور المجموعات، على الرغم من ضمان الهلال التأهل لدور الـ 16.

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أحدث التعليقات

طائر في الهواء زائر
نتمنى له الشفاء العاجل دعوة طن محب بظهر الغيب
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
إن صح أنه سارق إن شاء الله يتم القبض عليه من يحب الوطن وتحية للعلم لا يسرق أملاك الغير!!!!!!!!!
ابن حزم
الله يشفيه ويقومه بالسلامه
ابن حزم
مبروك

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