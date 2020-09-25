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فابيو مارتينيز يوقع مع الشباب
منذ 40 دقيقة
1642
ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي الشباب عن التوقيع مع الجناج البرتغالي فابيو مارتنيز، لاعب براجا البرتغالي وذلك بنظام الإعارة لمدة عام.
وتمنت الإداراة التوفيق للاعب البرتغالي في تجربته مع الشباب، خلال المواسم المقبلة.
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أحدث التعليقات
طائر في الهواء زائر
نتمنى له الشفاء العاجل دعوة طن محب بظهر الغيب
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
إن صح أنه سارق إن شاء الله يتم القبض عليه من يحب الوطن وتحية للعلم لا يسرق أملاك الغير!!!!!!!!!
ابن حزم
الله يشفيه ويقومه بالسلامه
ابن حزم
مبروك
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