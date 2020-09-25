" الصحة " توضح فعالية الأعشاب في الوقاية من كورونا

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة الصحة أنه لم يثبت علمياً حول وجود أعشاب وزيوت تقي من فيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك بعدما ترددت أخبار حول فعالية نبتة الشيح و خصائصها المثبتة المضادة للملاريا، فضلا عن أعشاب محلية أخرى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه خلاصات من نبتة الشيح " أرتيميسيا " فاعليتها ضد فيروس كورونا، بحسب دراسة مختبرية حديثة.
وكان البعض روج لأعشاب وزيوت للوقاية من كورونا مستغلين الجائحة لتحصيل مبالغ مالية عن طريق بيع الوهم للمواطنين على أساس أن الأعشاب لها فعالية في محاربة الفيروس المستجد.