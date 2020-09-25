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شاهد.. لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال صعودها جبل الهدا 

Time منذ 8 دقائق
Views 1212
شاهد.. لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال صعودها جبل الهدا 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في سيارة بمنتصف الطريق السريع أثناء صعودها جبل الهدا في طريقها إلى الطائف.

وبدا في المقطع توقف الحركة المرورية في الطريق إثر حادث اشتعال المركبة، حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين شريحة كبيرة من المواطنين.

وظهر في المقطع النيران تلتهم المركبة حتى تفحمت، حيث أنقذت العناية الإلهية العائلة التي كانت بداخل السيارة من الموت.

وقال قائد المركبة في المقطع المتداول: " حسبي الله ونعم الوكيل " مما أثار تعاطف المواطنين معه، حيث حظي بتفاعل لافت بمنصات السوشيال ميديا.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لعيون الاصيفر صغير الرياض ابو خرقة القرنبع
ابو محمد 😎 ✍️
غزال النو هذا شجااع ..
أبو بدر
وش وضع اخوانهم
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
زاير
ربما كان المنتقدين اكثر وطنية منك وشرواك من بني علمان .

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