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طارق الحبيب يرد على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد " فيديو "

Time منذ 32 دقيقة
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طارق الحبيب يرد على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
رد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد.

وقال الحبيب خلال لقائه عبر برنامج " ياهلا ":" نحن نعيش في رغد من العيش بوطننا الذي أعطانا أمانا كبيرا  "، متسائلا:" يجب على الإنسان يتذكر لو زال رغد العيش والأمان ماذا يكون؟ ".

وأضاف الحبيب في رسالته لمنتقدي الوطن:" كلما زادت حاجة الإنسان لوطنه كلما كان أكثر انتماء فليس بالضرورة أن نفتقر كي نتذكر الوطن "، مبينا:" منتقدي الوطن لديهم استشعار الحاجة وليس فقط الأمان واستشعار الواجبات وليس الحقوق ".

وأوضح الحبيب:" إعطاء بعض القيم الواجبات يجعلها أعظم من الحقوق، فالقناعة تأتي بعد القيمة "، لافتا:"  لو أغذي الوطن بدمي ما أوفيه حقه ".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لعيون الاصيفر صغير الرياض ابو خرقة القرنبع
ابو محمد 😎 ✍️
غزال النو هذا شجااع ..
أبو بدر
وش وضع اخوانهم
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
زاير
ربما كان المنتقدين اكثر وطنية منك وشرواك من بني علمان .

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