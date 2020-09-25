الأمير عبدالرحمن بن مساعد: " الاتحاد الآسيوي تعيس ورئيسه صوري"

ماجد محمد (صدى):
علّق رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد نادي الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، مؤكدًا انه أتحاد "تعيس رئيسه صوري".
وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أنه لم يُعلق على القرار حين صدر قبل يومين؛ خشية أن يكون التعليق تحت وطأة الغضب، مضيفًا: " والآن بعد التفكير بعقلانية وبعيدًا عن العواطف أقول (كمشجع) هذا إتحاد تعيس رئيسه صوري " .
وأشار ابن مساعد، إلى أن بيان الاتحاد الآسيوي الذي أعلن فيه القرار، كان مليئًا بالمغالطات؛ بشأن اعتبار ما حدث للزعيم ليس مما ينطبق عليه وصف الظروف القاهرة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد استبعد الهلال من بطولة دوري الأبطال بعدما لم يتمكن من توفير 13 لاعب في مباراة شباب الأهلي الإماراتي التي كانت "تحصيل حاصل" بالنسبة له، إذ أنه كان قد صعد إلى الدور الـ16 بدون هزيمة.
وأعلن نادي الهلال مساء اليوم الجمعة، عن تقديمه مذكرة احتجاج لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم.