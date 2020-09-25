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العثور على مفقود الليث متوفى بجانب سيارته

Time منذ 36 دقيقة
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العثور على مفقود الليث متوفى بجانب سيارته

علي القحطاني (صدى):
عثر على جثة مفقود الليث الذي يدعى عبدالكريم البركاتي على بعد أمتار من سيارته التي كان يستقلها بقرية عيار شرق محافظة الليث.

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الليث للموقع من أجل مباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة.

يذكر أن البركاتي البالغ من العمر 27 عامًا خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث مساء الجمعة الماضي بغرض شراء بعض المستلزمات من مركز غميقة إلا أنه لم يعد لمنزله.

وكانت " صدى " نشرت خبرا تحت عنوان " شاب من الليث يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات ".

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شاب من الليث يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
الداهيه
سبحانك يا عظيم يا جبار
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليش ماتجلس متربعه وتعوذ من الشيطان وتسمي باالرحمن وتضرب باالخمس .. .. جلستها كذا غير صحيحه وغير صحيه .. وتفتح مجرى الغازااات .. ماهو زين كذا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ..

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