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بالصور.. الأهلي يختتم تحضيراته استعداداً لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي

Time منذ 6 دقائق
Views 1205
بالصور.. الأهلي يختتم تحضيراته استعداداً لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي

طلال الغامدي (صدى):
يختتم النادي الأهلي تحضيراته استعدادا لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي المقررة غداً السبت، ضمن مواجهات دور الـ 16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتأهل الأهلي للمجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط وجاء استقلال طهران الإيراني وصيفاً له برصيد 5 نقاط بالتساوي مع الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث والأخير بعد اعتذار الوحدة الإماراتي عن استكمال البطولة.

وكان شباب الأهلي الإماراتي تأهل للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلفاً لباختاكور الأوزبكستاني المتصدر بـ 11 نقطة، وشاهر خوردو ثالثاً برصيد نقطة واحدة بعد استبعاد الهلال من البطولة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
الداهيه
سبحانك يا عظيم يا جبار
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليش ماتجلس متربعه وتعوذ من الشيطان وتسمي باالرحمن وتضرب باالخمس .. .. جلستها كذا غير صحيحه وغير صحيه .. وتفتح مجرى الغازااات .. ماهو زين كذا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ..

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