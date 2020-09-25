زوجة طلال آل ثاني: تلقيت تهديدات من الدوحة بالقتل

ماجد القزيز (صدى):
جددت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، استغاثنها بالمجتمع الدولي بعد تلقيها المزيد من التهديدات بالقتل من قبل الدوحة.
وقالت زوجة الشيخ طلال في تصريحات تلفزيونية لـ"العربية" : "تلقيت تهديدات من الدوحة وصلت للقتل، ومسؤولون قطريون هددوني وطالبوني بأن أصمت".
ولفتت إلى أنها قدمت إلى الشرطة الألمانية رسائل التهديد التي وصلتها من الدوحة، معبرة عن خوفها من أن يلاقي أطفالها مثير زوجها في الدوحة.
وأكدت على أن الأمم المتحدة طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجها المعتقل، إلا أن الخارجية القطرية لم تعلق.
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