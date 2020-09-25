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حرس الحدود يُنقذ طفلين ووالدتهما من الغرق في المدينة المنورة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1338
حرس الحدود يُنقذ طفلين ووالدتهما من الغرق في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، يوم أمس، من إنقاذ طفلين ووالدتهما، من الجنسية السودانية، من حالة غرق أثناء قيامهم بالسباحة في منطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ أبو عود بالرايس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن الدورية الساحلية التابعة لمركز الرايس رصدت حالة الغرق، وعلى الفور تم استدعاء فرقة البحث والإنقاذ للموقع التي بادرت بعمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم بحالة صحية مستقرة ولله الحمد .

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة والتقيد بالسباحة في المواقع المخصصة للسباحة فقط ، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، عند الحاجة.

 

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد والهلال محققين اسيااا من الملعب وجيك جماهير الحافين العريان ويقول بطرق ملتويه شكلهم مغمى عليهم وشايفين فاحلامهم كذا لكن عمالقه اسياااا الهلال و الاتحاد محققين اسيااا وكبر جمهور يساند فريقه ويدعمه للمنصات وتشهد عليه اسياااا اجمعهاا اما زعيط ومعيط حدهم كوم متعصبين نفسيين افراحهم على نكسارات اسيادهم فهمت ولا مافهمت قصدي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نص حبه فياقرا تكفي 😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك
احييييية احيييييية بقوة
ع. س. ع
سيخرج بنو خرقة مذلولين مدحورين بإذن الله تعالى وسيذوقون الذل والهوان ولن يحققو البطولة وسوف تتذكرون كلامي لأن آسيا لها رجالها ابو بنو فقر فلا يجيدون الا الصراخ وشغل المكاتب وقد تم إقصاء الهلال ولكن هيهات هيهات وراجعو كلامي احفضوة في المفضلة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..

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