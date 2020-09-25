مفاجأة حول مستقبل أزارو بعد منعه من التعاقد مع أندية بالمملكة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تغير مفاجيء في مسار مستقبل لاعب الاهلي المصري وليد ازارو والمعار إلى الاتفاق.
وقالت المصادر إن اللاعب توصل لاتفاق مع نادي الاتفاق للعودة إليه لكن بانتقال نهائي تلك المرة وليس معارًا من فريقه المصري.
وكان أزارو رفض استكمال مشواره مع الاتفاق لمشاكل مالية بعد العودة من توقف كورونا، وهو ما أدى إلى منعه من التعاقد مع أندية دوري المحترفين.
ووافق أزارو على كافة شروط الاتفاق لارتداء قميصه من جديد، خاصة عدم مطالبته برواتبه التي خُصم منها النصف خلال فترة توقف الدوري، وكذلك التفاصيل المالية لعقد انضمامه نهائيًا للفريق.
ولا يتبقى على عودة أزارو سوى توصل إدارة فارس الدهناء لاتفاق مع الأهلي حول قيمة الانتقال.