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مفاجأة حول مستقبل أزارو بعد منعه من التعاقد مع أندية بالمملكة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1495
مفاجأة حول مستقبل أزارو بعد منعه من التعاقد مع أندية بالمملكة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تغير مفاجيء في مسار مستقبل لاعب الاهلي المصري وليد ازارو والمعار إلى الاتفاق.

وقالت المصادر إن اللاعب توصل لاتفاق مع نادي الاتفاق للعودة إليه لكن بانتقال نهائي تلك المرة وليس معارًا من فريقه المصري.

وكان أزارو رفض استكمال مشواره مع الاتفاق لمشاكل مالية بعد العودة من توقف كورونا، وهو ما أدى إلى منعه من التعاقد مع أندية دوري المحترفين.

ووافق أزارو على كافة شروط الاتفاق لارتداء قميصه من جديد، خاصة عدم مطالبته برواتبه التي خُصم منها النصف خلال فترة توقف الدوري، وكذلك التفاصيل المالية لعقد انضمامه نهائيًا للفريق.

ولا يتبقى على عودة أزارو سوى توصل إدارة فارس الدهناء لاتفاق مع الأهلي حول قيمة الانتقال.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد والهلال محققين اسيااا من الملعب وجيك جماهير الحافين العريان ويقول بطرق ملتويه شكلهم مغمى عليهم وشايفين فاحلامهم كذا لكن عمالقه اسياااا الهلال و الاتحاد محققين اسيااا وكبر جمهور يساند فريقه ويدعمه للمنصات وتشهد عليه اسياااا اجمعهاا اما زعيط ومعيط حدهم كوم متعصبين نفسيين افراحهم على نكسارات اسيادهم فهمت ولا مافهمت قصدي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نص حبه فياقرا تكفي 😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك
احييييية احيييييية بقوة
ع. س. ع
سيخرج بنو خرقة مذلولين مدحورين بإذن الله تعالى وسيذوقون الذل والهوان ولن يحققو البطولة وسوف تتذكرون كلامي لأن آسيا لها رجالها ابو بنو فقر فلا يجيدون الا الصراخ وشغل المكاتب وقد تم إقصاء الهلال ولكن هيهات هيهات وراجعو كلامي احفضوة في المفضلة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..

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