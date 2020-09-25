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بالفيديو.. السيف يوضح تأثير عقوبة التشهير على المتحرش

Time منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. السيف يوضح تأثير عقوبة التشهير على المتحرش

علي القحطاني (صدى):
قال أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالمحسن السيف إن التشهير بالمتحرش لا يعني عدم عقوبته.

وأضاف السيف خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية أن التشهير يعتبر عقوبة تابعة وليست عقوبة مستقلة مع مراعاةالضبط الاجتماعي، لافتا:" التشهير قد يؤدي من ناحية تربوية ونفسية إلى تحطيم نفسية المتحرش وبالتالي سيحد من عمليات التحرش ".

وشدد السيف:" لابد أن يكون التشهير بحكم قضائي ولا يكن مباشرة بمجرد ارتكاب واقعة التحرش ويجب ألا يكون التشهير من أول مرة للمتحرش ولكن يراعى التدرج في العقوبة ولابد من مراعاة للمرحلة العمرية للمتحرش كي لا نضع عراقيل كثيرة أمامه من بداية حياته ".

وتابع السيف:" المتحرش ضحية لأنه عندما خرج لهذا السلوك المعوج لابد أن هناك جذور لهذا الأمر ولذلك يجب أن تعالج المشكلة ويكون العلاج نابع من الأسرة  المحيطة خاصة في بداية مرحلة الطفولة والمراهقة وكذلك ببداية مرحلة الشباب، فالمنزل له دور كبير جدا في غرس القيم والقدوة الصالحة ثم تأتي بعد ذلك المدرسة عن طريق غرس القيم عبر المناهج وطرق التدريس ".

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد والهلال محققين اسيااا من الملعب وجيك جماهير الحافين العريان ويقول بطرق ملتويه شكلهم مغمى عليهم وشايفين فاحلامهم كذا لكن عمالقه اسياااا الهلال و الاتحاد محققين اسيااا وكبر جمهور يساند فريقه ويدعمه للمنصات وتشهد عليه اسياااا اجمعهاا اما زعيط ومعيط حدهم كوم متعصبين نفسيين افراحهم على نكسارات اسيادهم فهمت ولا مافهمت قصدي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نص حبه فياقرا تكفي 😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك
احييييية احيييييية بقوة
ع. س. ع
سيخرج بنو خرقة مذلولين مدحورين بإذن الله تعالى وسيذوقون الذل والهوان ولن يحققو البطولة وسوف تتذكرون كلامي لأن آسيا لها رجالها ابو بنو فقر فلا يجيدون الا الصراخ وشغل المكاتب وقد تم إقصاء الهلال ولكن هيهات هيهات وراجعو كلامي احفضوة في المفضلة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..

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