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بالفيديو .. مستشارة أسرية توضح سبب رغبة المرأة الاستقلال بسكن عن أهل زوجها

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو .. مستشارة أسرية توضح سبب رغبة المرأة الاستقلال بسكن عن أهل زوجها

عادل الحربي (صدى):
أوضحت مستشارة أسرية وتربوية معتمدة، نوف الكناني، سبب رغبة المرأة الاستقلال بسكن عن أهل زوجها.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المرأة عندما تنتقل لأهل زوجها فأنها تنتقل لبيئة جديدة وعادات وتقاليد مختلفة عن أسرتها، وبالتالي يكون من الصعب عليها أن تتكيف مع كل ذلك في غضون يوم أو يومين.

وأضافت أن امتلاك المرأة لسكن مستقل بها عن أهل الزوج من حقها شرعاً وقانوناً، حتى وإذا تصادف وجودها في منزل أهل زوجها، فيجب أن يخصص لها مدخل خاص بها حتى تستطيع أن تأخذ حريتها.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد والهلال محققين اسيااا من الملعب وجيك جماهير الحافين العريان ويقول بطرق ملتويه شكلهم مغمى عليهم وشايفين فاحلامهم كذا لكن عمالقه اسياااا الهلال و الاتحاد محققين اسيااا وكبر جمهور يساند فريقه ويدعمه للمنصات وتشهد عليه اسياااا اجمعهاا اما زعيط ومعيط حدهم كوم متعصبين نفسيين افراحهم على نكسارات اسيادهم فهمت ولا مافهمت قصدي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نص حبه فياقرا تكفي 😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك
احييييية احيييييية بقوة
ع. س. ع
سيخرج بنو خرقة مذلولين مدحورين بإذن الله تعالى وسيذوقون الذل والهوان ولن يحققو البطولة وسوف تتذكرون كلامي لأن آسيا لها رجالها ابو بنو فقر فلا يجيدون الا الصراخ وشغل المكاتب وقد تم إقصاء الهلال ولكن هيهات هيهات وراجعو كلامي احفضوة في المفضلة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..

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