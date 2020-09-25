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القبض على 5 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة قيمتها 18 ألف ريال بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 5 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة قيمتها 18 ألف ريال بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في السطو على سكن العمالة الوافدة، وانتحال صفة رجال الأمن الصناعي، وسرقة عدد من عملاء البنوك عبر أجهزة الصرف الآلي، وإساءة استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية لاستدراج الأشخاص من خلالها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات بالقوة تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، استولوا من خلالها على أموالهم ومقتنياتهم الشخصية.

وأشار إلى أن قيمة مسروقاتهم بلغت (18,600) ريال، كما ضبط بحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض، وأدوات استخدمت في جرائمهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد والهلال محققين اسيااا من الملعب وجيك جماهير الحافين العريان ويقول بطرق ملتويه شكلهم مغمى عليهم وشايفين فاحلامهم كذا لكن عمالقه اسياااا الهلال و الاتحاد محققين اسيااا وكبر جمهور يساند فريقه ويدعمه للمنصات وتشهد عليه اسياااا اجمعهاا اما زعيط ومعيط حدهم كوم متعصبين نفسيين افراحهم على نكسارات اسيادهم فهمت ولا مافهمت قصدي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نص حبه فياقرا تكفي 😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك
احييييية احيييييية بقوة
ع. س. ع
سيخرج بنو خرقة مذلولين مدحورين بإذن الله تعالى وسيذوقون الذل والهوان ولن يحققو البطولة وسوف تتذكرون كلامي لأن آسيا لها رجالها ابو بنو فقر فلا يجيدون الا الصراخ وشغل المكاتب وقد تم إقصاء الهلال ولكن هيهات هيهات وراجعو كلامي احفضوة في المفضلة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..

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