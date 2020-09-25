صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت

وكالات (صدى):
تعرضت مايكروسوفت لصدمة كبيرة بعدة تسريب شيفرة البرمجية السرية لنظامي التشغيل Windows XP و Windows Server 2003 عبر الإنترنت.
وعرضت ملفات Torrent لكل من شيفرة مصدر أنظمة التشغيل على مواقع مشاركة الملفات المختلفة هذا الأسبوع، وتعد أول مرة تتسرب فيها شفرة المصدر لنظام التشغيل Windows XP علنا.
ويستبعد أن يشكل هذا التسرب الأخير لشفرة المصدر تهديدا كبيرا للشركات التي لا تزال تستخدم نظام Windows XP.
وقامت مايكروسوفت بإنهاء دعم Windows XP مرة أخرى في عام 2014، برغم أن الشركة استجابت لهجوم البرامج الضارة WannaCry الهائل بتصحيح غير عادي في برمجيات Windows XP في عام 2017.