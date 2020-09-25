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صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت

Time منذ 13 دقيقة
Views 1278
صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت

وكالات (صدى):
تعرضت مايكروسوفت لصدمة كبيرة بعدة تسريب شيفرة البرمجية السرية لنظامي التشغيل Windows XP و Windows Server 2003  عبر الإنترنت.

وعرضت ملفات Torrent لكل من شيفرة مصدر أنظمة التشغيل على مواقع مشاركة الملفات المختلفة هذا الأسبوع، وتعد أول مرة تتسرب فيها شفرة المصدر لنظام التشغيل Windows XP علنا.

ويستبعد أن يشكل هذا التسرب الأخير لشفرة المصدر تهديدا كبيرا للشركات التي لا تزال تستخدم نظام Windows XP.

وقامت مايكروسوفت بإنهاء دعم Windows XP مرة أخرى في عام 2014، برغم أن الشركة استجابت لهجوم البرامج الضارة WannaCry الهائل بتصحيح غير عادي في برمجيات Windows XP في عام 2017.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لو كان عنده عقل على الاقل ما صور جريمته لكن يبدو ان حبوب الهلوسه دمرت عقله
ابو عمار
هههههههههههههههههه هذا حرامي محترم و عنده وطنيه واخذ العلم كي يمشي به في الشوارع احتفالا باليوم الوطني
ابو عمار
طيب بما انها هربت وعاشت مع صاحبها شهر في الشقه فهي تعرف اسمه وبأمكانها اخبار الشرطه عنه وبالتالي اجباره على الزواج بها ومن ثم اعطاءه ولده يربيه افضل من تخليها عن الطفل او قتله
عبدالعزيز سالم
زوج مات و زوجته تصور وسياره تنتظره كل هذا اقل من ثلاث دقائق
ابو عمار
ههههههههههههههههههه الله يرزقكم بما تتمنون .. على فكره هو اصلع ولونه اسمر .. هاي حكين المسيار تأخر عليهن الطلب فأخذن في الاعلان عن انفسهن

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