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مطالب بتكريم رجل الأمن الذي سيطر على مشاجرة النساء رغم الهجوم

Time منذ ساعة
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مطالب بتكريم رجل الأمن الذي سيطر على مشاجرة النساء رغم الهجوم

علي القحطاني (صدى):
أثارت المشاجرة العائلية في أحد المتنزهات بعنيزة والتي نشرت "صدى" فيديو لها، جدلًا واسعًا بسبب ردة فعل أحد رجال الأمن لاحتواء المشاجرة والسيطرة عليه.

وهاجم العديد من الحسابات، قيام الشُرطي بالسيطرة على امرأة واجتزأوا هذا الجزء من الفيديو بشكل عام؛ في محاولة لتجييش الرأي العام ضده.

من جانبه، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على الأمر، مؤكدًا أن ما قام به العسكري تصرف صحيح وذلك للسيطرة على الموقف وإنهاء المشاجرة بسرعة.

وأضاف: " فالنظام والقانون يطبق على الجميع المواطن أو المقيم والرجل أو المرأة، أما إقتصاص المقطع بهدف الإساءة للعسكري وتجييش الرأي العام ضده والإساءة لأنظمة الدولة أمر خطير يستحق من قام به العقاب".

كما دشّن النشطاء وسم "نطالب بتكريم الشُرطي"؛ للوقوف بجانبه ضد الحملة الموجهة ضده، والدفاع عنه.

وألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية.

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القبض على المتورطين في المشاجرة الحامية بين النساء في عنيزة

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد والهلال محققين اسيااا من الملعب وجيك جماهير الحافين العريان ويقول بطرق ملتويه شكلهم مغمى عليهم وشايفين فاحلامهم كذا لكن عمالقه اسياااا الهلال و الاتحاد محققين اسيااا وكبر جمهور يساند فريقه ويدعمه للمنصات وتشهد عليه اسياااا اجمعهاا اما زعيط ومعيط حدهم كوم متعصبين نفسيين افراحهم على نكسارات اسيادهم فهمت ولا مافهمت قصدي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نص حبه فياقرا تكفي 😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك
احييييية احيييييية بقوة
ع. س. ع
سيخرج بنو خرقة مذلولين مدحورين بإذن الله تعالى وسيذوقون الذل والهوان ولن يحققو البطولة وسوف تتذكرون كلامي لأن آسيا لها رجالها ابو بنو فقر فلا يجيدون الا الصراخ وشغل المكاتب وقد تم إقصاء الهلال ولكن هيهات هيهات وراجعو كلامي احفضوة في المفضلة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق العظيم ..

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