الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1525
شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو قصة إطلاق اسم المملكة من البداية حتي التوحيد، حيث أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

ووفقا للفيديو الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز، فإن  أهالى البلاد قالوا إن اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لا يعبر عن الوحدة الوطنية ولذلك عقدت اجتماعات في الطائف لتحويل اسم البلاد إلى المملكة العربية السعودية.

ورفعت البرقيات إلى الملك عبدالعزيز من جميع أنحاء المملكة، وجاء ذلك بعدما أصدر الملك عبدالعزيز توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية ووضع نظام للحكم وتوارثه إلى أن أصدر الملك عبدالعزيز أمره الملكي.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لو كان عنده عقل على الاقل ما صور جريمته لكن يبدو ان حبوب الهلوسه دمرت عقله
ابو عمار
هههههههههههههههههه هذا حرامي محترم و عنده وطنيه واخذ العلم كي يمشي به في الشوارع احتفالا باليوم الوطني
ابو عمار
طيب بما انها هربت وعاشت مع صاحبها شهر في الشقه فهي تعرف اسمه وبأمكانها اخبار الشرطه عنه وبالتالي اجباره على الزواج بها ومن ثم اعطاءه ولده يربيه افضل من تخليها عن الطفل او قتله
عبدالعزيز سالم
زوج مات و زوجته تصور وسياره تنتظره كل هذا اقل من ثلاث دقائق
ابو عمار
ههههههههههههههههههه الله يرزقكم بما تتمنون .. على فكره هو اصلع ولونه اسمر .. هاي حكين المسيار تأخر عليهن الطلب فأخذن في الاعلان عن انفسهن

أخر الأخبار

مطالب بتكريم رجل الأمن الذي سيطر على مشاجرة النساء رغم الهجوم
مطالب بتكريم رجل الأمن الذي سيطر على مشاجرة النساء رغم الهجوم
Time منذ 13 ثانية Views 1001
صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت
صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت
Time منذ 13 دقيقة Views 1273
طبيب يوضح افضل طريقة لوقف نزيف الدم
طبيب يوضح افضل طريقة لوقف نزيف الدم
Time منذ 18 دقيقة Views 238
تهنئة من مدرب ضمك نور الدين بن زكري في اليوم الوطني
تهنئة من مدرب ضمك نور الدين بن زكري في اليوم الوطني
Time منذ 19 دقيقة Views 224
حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1334
أسباب تؤدي إلى تعطل السيارة أثناء السير في الطريق
أسباب تؤدي إلى تعطل السيارة أثناء السير في الطريق
Time منذ 29 دقيقة Views 1241
نزع ملكية أرض في أبي عريش لصالح «الكهرباء»
نزع ملكية أرض في أبي عريش لصالح «الكهرباء»
Time منذ 31 دقيقة Views 1411
وظائف شاغرة عن بعد للرجال النساء
وظائف شاغرة عن بعد للرجال النساء
Time منذ 35 دقيقة Views 1491
شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة
شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1525
شاهد.. منال العيسى تصف الرجل الطائفي بـ "المز"
شاهد.. منال العيسى تصف الرجل الطائفي بـ "المز"
Time منذ 46 دقيقة Views 485