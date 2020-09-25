الأعداد السابقة للصحيفة

«الغذاء والدواء» تُحذر من استخدامات أدوية البرد الخاطئة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1355
«الغذاء والدواء» تُحذر من استخدامات أدوية البرد الخاطئة

الرياض (صدى):
حذرت هيئة الغذاء والدواء من الاستخدام الخطأ لأدوية البرد والسعال، لافتة إلى مخاطرها.

وقالت إنه من الاستخدامات الخاطئة لأدوية البرد والسعال، هو استخدام البعض لها لتنويم الأطفال.

وأوضحت الهيئة إن هناك أعراض جانبيه لتناول أدوية البرد تعرف بالبسيطة وهي : الدوخة والغثيان وألم المعدة، فيما يوجد أعراض أكثر خطورة وهي : تسارع نبضات القلب، زيادة النشاط، التشنجات، القلق.

ونوهت بعدم استخدام الأدوية للتنويم، موضحة أن أدوية البرد والسعال تستخدم فقط لتخفيف السعال وسيلان الانف والالتهابات وحساسية الجهاز التنفسي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لو كان عنده عقل على الاقل ما صور جريمته لكن يبدو ان حبوب الهلوسه دمرت عقله
ابو عمار
هههههههههههههههههه هذا حرامي محترم و عنده وطنيه واخذ العلم كي يمشي به في الشوارع احتفالا باليوم الوطني
ابو عمار
طيب بما انها هربت وعاشت مع صاحبها شهر في الشقه فهي تعرف اسمه وبأمكانها اخبار الشرطه عنه وبالتالي اجباره على الزواج بها ومن ثم اعطاءه ولده يربيه افضل من تخليها عن الطفل او قتله
عبدالعزيز سالم
زوج مات و زوجته تصور وسياره تنتظره كل هذا اقل من ثلاث دقائق
ابو عمار
ههههههههههههههههههه الله يرزقكم بما تتمنون .. على فكره هو اصلع ولونه اسمر .. هاي حكين المسيار تأخر عليهن الطلب فأخذن في الاعلان عن انفسهن

أخر الأخبار

صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت
صدمة لمايكروسوفت بعد تسريب شيفرة سرية لـ Windows XP عبر الإنترنت
Time منذ 12 دقيقة Views 1273
طبيب يوضح افضل طريقة لوقف نزيف الدم
طبيب يوضح افضل طريقة لوقف نزيف الدم
Time منذ 18 دقيقة Views 235
تهنئة من مدرب ضمك نور الدين بن زكري في اليوم الوطني
تهنئة من مدرب ضمك نور الدين بن زكري في اليوم الوطني
Time منذ 19 دقيقة Views 224
حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1334
أسباب تؤدي إلى تعطل السيارة أثناء السير في الطريق
أسباب تؤدي إلى تعطل السيارة أثناء السير في الطريق
Time منذ 28 دقيقة Views 1237
نزع ملكية أرض في أبي عريش لصالح «الكهرباء»
نزع ملكية أرض في أبي عريش لصالح «الكهرباء»
Time منذ 31 دقيقة Views 1411
وظائف شاغرة عن بعد للرجال النساء
وظائف شاغرة عن بعد للرجال النساء
Time منذ 35 دقيقة Views 1488
شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة
شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1511
شاهد.. منال العيسى تصف الرجل الطائفي بـ "المز"
شاهد.. منال العيسى تصف الرجل الطائفي بـ "المز"
Time منذ 46 دقيقة Views 481
«الغذاء والدواء» تُحذر من استخدامات أدوية البرد الخاطئة
«الغذاء والدواء» تُحذر من استخدامات أدوية البرد الخاطئة
Time منذ 50 دقيقة Views 1355