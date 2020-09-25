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حساب المواطن: 3 إجرءات ستتم بعد قبول مستندات الإستقلالية

Time منذ 51 دقيقة
Views 1478
حساب المواطن: 3 إجرءات ستتم بعد قبول مستندات الإستقلالية

الرياض (صدى):
يستمر حساب المواطن، في إتاحة الفرصة للمسجلين التقدم باعتراض على عدم الأهلية، وعلى وجه الخصوص، المسفيدين من المسجلين في البرنامج كأفراد وليسوا تابعين لرب الأسرة، وحددت ذلك في 3 إجراءات.

وأوضحت خدمة المستفيدين في البرنامج ، ردًا على استفهام حول الخطوة التالية لقبول مستندات الاستقلالية إنه في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ولا بد من الموافقة على الاعتراض.

وتابع البرنامج بأنه بناءا على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة.

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أحدث التعليقات

انا
هذا الاختلاط ومايجيب
سلسبيل
ياحليلهم ..حب الوطن واضح ...بس اتوقع متفقين 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🥰🥰🥰🥰🥰
هموس
عقبال عندكم قريبا
زائر
استح على وجهك ولو كورونا ما كان خرج الهلال او تم استبعاده وكان بيكون بطل هذي النسخة من جديد لقوة الفريق
أبو عبد الرحمن ✍️
طالما أن محرك السيارة في وضع التشغيل لايفرق وضع التعشيق على N أو D أو R يمكن تخفيض إستهلاك الوقود في إطفاء محرك السيارة

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