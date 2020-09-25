بالفيديو.. أول مواطنة تدخل رياضة الفروسية بالمملكة: المسابقة كللت بالنجاح والإتحاد دعمنا

ماجد محمد (صدى):
علقت أول مواطنة تدخل رياضة الفروسية بالمملكة، أروى مطبقاني، حول المسابقة التي تمت في اليوم الوطني للمملكة، بأن البطولة تكللت بالنجاح، مردفة بأنه لم يكن هناك جمهور بسبب الإجراءات الإحترازية قط، اقتصرت على الفرسان والفريق الذي يعمل معهم.
وتابعت مطبقاني بأن الفروسية تمتاز بإقامته في ساحات واسعة وهناك تباعد إجتماعي، طبيعي مثمنة دور الإتحاد السعودي للفرسية، وما يبذله من دعم .
وأضافت أن الإتحاد يدعم استكمال المشوار، خلال هذا الموسم، قبل استضافة المملكة لنهائي كأس العالم في كسر الحواجز 2024مـ ، لذا فالجميع يستعد لهذة البطولة التي سيحضر لها الجمهور من كل دول العالم.