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بالفيديو.. أول مواطنة تدخل رياضة الفروسية بالمملكة: المسابقة كللت بالنجاح والإتحاد دعمنا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أول مواطنة تدخل رياضة الفروسية بالمملكة: المسابقة كللت بالنجاح والإتحاد دعمنا

ماجد محمد (صدى):
علقت أول مواطنة تدخل رياضة الفروسية بالمملكة، أروى مطبقاني، حول المسابقة التي تمت في اليوم الوطني للمملكة، بأن البطولة تكللت بالنجاح، مردفة بأنه لم يكن هناك جمهور بسبب الإجراءات الإحترازية قط، اقتصرت على الفرسان والفريق الذي يعمل معهم.

وتابعت مطبقاني بأن الفروسية تمتاز بإقامته في ساحات واسعة وهناك تباعد إجتماعي، طبيعي مثمنة دور الإتحاد السعودي للفرسية، وما يبذله من دعم .

وأضافت أن الإتحاد يدعم استكمال المشوار، خلال هذا الموسم، قبل استضافة المملكة لنهائي كأس العالم في كسر الحواجز 2024مـ ، لذا فالجميع يستعد لهذة البطولة التي سيحضر لها الجمهور من كل دول العالم.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ياحليلهم ..حب الوطن واضح ...بس اتوقع متفقين 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🥰🥰🥰🥰🥰
هموس
عقبال عندكم قريبا
زائر
استح على وجهك ولو كورونا ما كان خرج الهلال او تم استبعاده وكان بيكون بطل هذي النسخة من جديد لقوة الفريق
أبو عبد الرحمن ✍️
طالما أن محرك السيارة في وضع التشغيل لايفرق وضع التعشيق على N أو D أو R يمكن تخفيض إستهلاك الوقود في إطفاء محرك السيارة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متى اخر مره فزت على كبيرجده ؟💚بعدين فيه فرق بين انديه تتمخطر بآسيا وكآنها جابتها بمجهودهاوهي بطرق ملتوية وافهم يافهيم😜الملكي زعيم الانديه المحليه صاحب الأكثر من الف بطوله نزيهه ويظل كبير غصب عن الراضي والزعلان ورجالاته هم اصلا من أسس الرياضه السعوديه👍

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