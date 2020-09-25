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الإخوان الإرهابية والجزيرة يعيشون في «جمعة الغضب» والقناة الأولى المصرية ترد بـ «الراقصة والسياسي»

Time منذ ساعة
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الإخوان الإرهابية والجزيرة يعيشون في «جمعة الغضب» والقناة الأولى المصرية ترد بـ «الراقصة والسياسي»

ماجد القزيز (صدى):
شهدت الأيام الماضية، تحريض مستمر من عناصر جماعية الإخوان الإرهابية، للشعب المصري من أجل القيام بمظاهرات اليوم تحت مسمى "جمعة الغضب"؛ لإحداث فوضى في البلاد.

وعلى الرغم من استمرار النغمات التحريضية، إلا أن الشعب المصري أصبح واعيًا لما يحدث ولا يستجيب لهم، فقد شهدت الميادين فراغًا إلا من حركة السيارات والمحال الطبيعية.

ومن جانب آخر، تعيش قناة الجزيرة القطرية في أجواء عام 2011، وتعرض مشاهد لمظاهرات قديمة، قائلة إن المصريين يتظاهرون في جميع المحافظات للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

أما التليفزيون المصري فلم يُشر من قريب أو بعيد لوجود مظاهرات، وإنما عرضت القناة الأولى فيلم "الراقصة والسياسي" من بطولة نبيلة عبيد وصلاح قبيل، في الوقت الذي تؤكد فيه قنوات الإخوان وجود مظاهرات، إذ أن الكذب والتلفيق جزء من هويتهم ولا يملون من تكراره.

وكان المُقاول الهارب محمد علي، على رأس المُحرضين، إذ دعا إلى نزول الشوارع والميادين بأسلوب فجّ، في الوقت الذي يسهر فيه مع الفتيات والراقصات، أما عناصر الإخوان فهم يعيشون في تركيا وقطر ودول أخرى ويرفضون العودة إلى مصر للتظاهر كما يُريدون!

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ياحليلهم ..حب الوطن واضح ...بس اتوقع متفقين 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🥰🥰🥰🥰🥰
هموس
عقبال عندكم قريبا
زائر
استح على وجهك ولو كورونا ما كان خرج الهلال او تم استبعاده وكان بيكون بطل هذي النسخة من جديد لقوة الفريق
أبو عبد الرحمن ✍️
طالما أن محرك السيارة في وضع التشغيل لايفرق وضع التعشيق على N أو D أو R يمكن تخفيض إستهلاك الوقود في إطفاء محرك السيارة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متى اخر مره فزت على كبيرجده ؟💚بعدين فيه فرق بين انديه تتمخطر بآسيا وكآنها جابتها بمجهودهاوهي بطرق ملتوية وافهم يافهيم😜الملكي زعيم الانديه المحليه صاحب الأكثر من الف بطوله نزيهه ويظل كبير غصب عن الراضي والزعلان ورجالاته هم اصلا من أسس الرياضه السعوديه👍

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