واشنطن: مكافأة 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن «حجي عبد الله»

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة طائلة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض على زعيم تنظيم داعش الجديد، حجي عبدالله.
وقالت الوزارة ضمن برنامج " المكافآت من أجل العدالة " في بيان لها : حجي عبدالله إرهابي وخائن. فينبغي على الذي يكره الإرهاب ويمقت الخيانة أن يبلّغ عنه. نريد أن نعرف منه عن قادة داعش الجدد. جائزة 10 ملايين دولار – لا تفوتكم .
وأضافت : قام هذا الإرهابي حجي عبدالله بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي .
وأشارت أن اسمه الحقيقي «محمد سعيد عبدالرحمن المولى ، وله أسماء أخرى مثل أبوعمر التركماني، وعبدالأمير محمد سعيد الصلبي، وهو من مواليد الموصل 1976، وتولى زعامة التنظيم بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي .