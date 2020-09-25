مدرب الأهلي: لقاء شباب الأهلي دبي أهم مباراه بالنسبة لي

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش على جاهزية الفريق قبل مواجهة شباب الأهلي دبي ضمن الدور الـ 16 .
وقال " ميلويفتش " خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أن الأهلي يحترم كل الفرق المنافسة ويهدف لتحقيق التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا .
كما أكد أن جميع الفرق التي تشارك في هذه البطولة هي فرق قوية على المستوى الآسيوي ومرشحة للوصول للأدوار النهائية .
وقال : المبارة القادمة هي أهم مباراة بالنسبة لي أريد أن أرى كيف سيستجيب لاعبو الفريق لتعليماتنا وهدفنا تجاوز ثمن النهائي ثم التركيز على المباراه التالية .
كما أكد الكابتن عمر السومة أن المبارة ستكون قوية ، قائلاً : نسينا المباريات السابقة بكل ظروفها وسندخل المبارة المقبلة بمعنويات عالية .
وأضاف : لدينا لدينا العديد من اللاعبين الشباب ودورنا كلاعبي خبرة مساعدتهم بإستمرار وهذا الدور يزداد أهمية في مرحلة خروج المغلوب .