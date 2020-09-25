الأعداد السابقة للصحيفة

مدرب الأهلي: لقاء شباب الأهلي دبي أهم مباراه بالنسبة لي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1367
مدرب الأهلي: لقاء شباب الأهلي دبي أهم مباراه بالنسبة لي

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش على جاهزية الفريق قبل مواجهة شباب الأهلي دبي ضمن الدور الـ 16 .

وقال " ميلويفتش " خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أن الأهلي يحترم كل الفرق المنافسة ويهدف لتحقيق التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا .

كما أكد أن جميع الفرق التي تشارك في هذه البطولة هي فرق قوية على المستوى الآسيوي ومرشحة للوصول للأدوار النهائية .

وقال : المبارة القادمة هي أهم مباراة بالنسبة لي أريد أن أرى كيف سيستجيب لاعبو الفريق لتعليماتنا وهدفنا تجاوز ثمن النهائي ثم التركيز على المباراه التالية .

كما أكد الكابتن عمر السومة أن المبارة ستكون قوية ، قائلاً : نسينا المباريات السابقة بكل ظروفها وسندخل المبارة المقبلة بمعنويات عالية .

وأضاف : لدينا لدينا العديد من اللاعبين الشباب ودورنا كلاعبي خبرة مساعدتهم بإستمرار وهذا الدور يزداد أهمية في مرحلة خروج المغلوب .

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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