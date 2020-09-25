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الصحة: تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 843 شخصًا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1486
الصحة: تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 843 شخصًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (472) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (332.329) حال، كما تم تسجيل (843) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (315.636) حالة.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ (4.625) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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