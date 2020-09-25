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بالفيديو.."رقمنا الصعب" أغنية من كلمات تركي آل الشيخ يهديها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

Time منذ 55 دقيقة
Views 1480
بالفيديو.."رقمنا الصعب" أغنية من كلمات تركي آل الشيخ يهديها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

علي القحطاني (صدى):
أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أغنية جديدة من كلماته، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعنوان “رقمنا الصعب”.

نظم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أغنية جديدة أهداها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جاءت بعنوان "رقمنا صعب".

وقال تركي آل الشيخ أن الأغنية إهداء منه ومن الملحن نواف عبدالله، ونشر مقطع فيديو للأغنية التي جاء في مقدمة كلماتها:“كل فجر من ضيا صبحك.. يبان..... كل نجم في سمانا.. نجم صاعد.... يا محمد بن سلمان.. الزمان

.... بارق بالخير.. في ظلك وراعد”.

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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