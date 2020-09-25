ميسي لـ سواريز: " لا تستحق الطرد هكذا لكن لم أعد أتفاجأ منهم "

وكالات (صدى):
ودّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، صديقه لويس سواريز بعد رحيله عن الفريق، بكلمات مؤثرة هاجم فيها إدارة النادي.
وكان لويس سواريز قد رحل إلى أتليتكو مدريد، إذ ظهر وهو يبكي خلال إلقاء كلمة في مؤتمر الوداع، مؤكداً أنه كان يتمني أن يبقى في برشلونة، ولكنه سيرحل عنها الآن وهو مرفوع الرأس.
من جانبه، نشر "ميسي" صورًا تجمعه بسواريز، معلقًا: "اليوم خطرت لي فكرة ودخلت إلى غرفة الملابس وافتقدت شيئا ثمينا"، مضيفًا: "إنه لأمر صعب ألا أستمر في مشاركتك يوما بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة بيننا وأشياء كثيرة لن تُنسى أبدا".
وأضاف: "سيكون من الغريب رؤيتك ترتدي قميصا آخر وأكثر من ذلك مواجهتك"، متابعًا: "كنت تستحق الرحيل كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وألا يتم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء يفاجئني بعد الآن".
واختتم: "أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا، وأراك قريبا يا صديقي".