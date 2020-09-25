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بالفيديو.. الزعاق يحذر من 3 أشياء خلال هذا الوقت من العام

Time منذ ساعة
Views 1726
بالفيديو.. الزعاق يحذر من 3 أشياء خلال هذا الوقت من العام

عادل الحربي (صدى):
حذررئيس مركز الزعاق للدراسات الفلكية ، الدكتور خالد الزعاق ، من التقلبات الجوية التي يمتاز بها هذا الموسم حيث تتقلب فيه درجات الحرارة على مدار الساعة، وتكثر الأمراض التي تصيب الإنسان وتفعل به كفعلها بالشجر، فيصفر اللون لذا سمي بموسم صفيري، محذرا من 3 أشياء خلال هذة الفترة .

وتابع الزعاق بأنه باق على دخول موسم الوسم 20 يوما ، ثم موسم سهيل الذي يتلطف خلاله الجو ليلا ونهارا.

ونصح الزعاق ، بضبط التكييف على درجة 25 فما فوق، وعدم شرب السوائل الباردة،ويحذر من السباحة في الأماكن المفكشوفة وخاصة ليلا، وكذلك النوم تحت أديم السماء بدون غطاء، وخلال هذة الفترة يتلطف الليل ثم بعدها يأتي موسم أسهيل الذي يتلطف خلاله الليل والنهار.

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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