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القبض على المتورطين في المشاجرة الحامية بين النساء في عنيزة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1512
القبض على المتورطين في المشاجرة الحامية بين النساء في عنيزة

القصيم (صدى):
ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة، والتي كانت "صدى" قد نشرت عنها اليوم الجمعة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وإيقافهم جميعاً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ياحليلهم ..حب الوطن واضح ...بس اتوقع متفقين 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🥰🥰🥰🥰🥰
هموس
عقبال عندكم قريبا
زائر
استح على وجهك ولو كورونا ما كان خرج الهلال او تم استبعاده وكان بيكون بطل هذي النسخة من جديد لقوة الفريق
أبو عبد الرحمن ✍️
طالما أن محرك السيارة في وضع التشغيل لايفرق وضع التعشيق على N أو D أو R يمكن تخفيض إستهلاك الوقود في إطفاء محرك السيارة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متى اخر مره فزت على كبيرجده ؟💚بعدين فيه فرق بين انديه تتمخطر بآسيا وكآنها جابتها بمجهودهاوهي بطرق ملتوية وافهم يافهيم😜الملكي زعيم الانديه المحليه صاحب الأكثر من الف بطوله نزيهه ويظل كبير غصب عن الراضي والزعلان ورجالاته هم اصلا من أسس الرياضه السعوديه👍

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