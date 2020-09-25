بالفيديو .. " المرشود " مهاجماً قدامى النصر : " الزمن تعداكم " و"الهريفي " يرد عليه

طلال الغامدي (صدى):
أثار هجوم الإعلامي الرياضي على المرشود على منتقدي النصر الشكوك حول تلميحه على الكابتن فهد الهريفي اللاعب النصراوي المعتزل بعد توجيه الأخير انتقادات حول آداء " العالمي " .
وظهر " المرشود " في برنامج الديوانية " على القنوات الرياضية السعودية يهاجم انتقاد بعض لاعبي النصر القدامى للفريق وأخذ يتعمق حتى ألمح بـ " الهريفي " ، معرباً عن استغرابه من مواقفهم المتناقضة .
وقال " المرشود " هناك تغريدات من نجوم بالنصر وغيرهم تنتقص من النصر ومدربه روي فيتوريا على الرغم من كفاءته .
وتابع : الزمن تعداكم كتير ومن ينتقدوا النصر يعتبروا خارجه والمفترض أن رأيهم لا يتغير بين يوم وليه .
وأضاف : أنا لم أقابل فيتوريا لكنه حقق العديد من الانجازات منها بطولة السوبر السعودي وهو وصيف الدوري بالمنافسة القوية أمام الهلال ومتأهل لنصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وويقدم مستويات وأرقام قياسية ومع ذلك اللوم عليه .
من جانبه رد " الهريفي " على تلميحات " المرشود " قائلاً : ليس غريب ان تتناقل البرامج ما اقوله او ما اكتبه واحمدالله ان اغلب ما اقوله يصيب دائماً .
وتابع عبر حسابه على " تويتر " : الامور الفنية موهبة وخبره يجب ان لايناقشها الا من يعرف بحورها اشهد الله ان ما اكتبه هو محاولة تعديل الخطأ قبل وقوعه .
وأضاف : يجب ان تعلم انت وغيرك انها ليست الاول ولا الثانية والا الثالثة التي أكسبها .
والغريب أن الهريفي عاد وأثنى على الإعلامي عبد العزيز الغيامة الذي أيد في برنامج آخر وجهة نظر " المرشود " ، وقال " أنه قد يعذره لان الطرح من المجموعة وبهذا الشكل مقصود ومشخصاً (مستهدف ) ..
وحقق النصر التعادل أمام السد القطري يوم الأثنين الماضي بنتيجة 1- 1 ضمن الجولة الخامسة بدور المجمووعات ببطولة دوري أبطال آسيا .