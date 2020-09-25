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بالفيديو .. " المرشود " مهاجماً قدامى النصر : " الزمن تعداكم " و"الهريفي " يرد عليه

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. " المرشود " مهاجماً قدامى النصر : " الزمن تعداكم " و"الهريفي " يرد عليه

طلال الغامدي (صدى):
أثار هجوم الإعلامي الرياضي على المرشود على منتقدي النصر الشكوك حول تلميحه على الكابتن فهد الهريفي اللاعب النصراوي المعتزل بعد توجيه الأخير انتقادات حول آداء " العالمي " .

وظهر " المرشود " في برنامج الديوانية " على القنوات الرياضية السعودية يهاجم انتقاد بعض لاعبي النصر القدامى للفريق وأخذ يتعمق حتى ألمح بـ " الهريفي " ، معرباً عن استغرابه من مواقفهم المتناقضة .

وقال " المرشود " هناك تغريدات من نجوم بالنصر وغيرهم تنتقص من النصر ومدربه روي فيتوريا على الرغم من كفاءته .

وتابع : الزمن تعداكم كتير ومن ينتقدوا النصر يعتبروا خارجه والمفترض أن رأيهم لا يتغير بين يوم وليه .

وأضاف : أنا لم أقابل فيتوريا لكنه حقق العديد من الانجازات منها بطولة السوبر السعودي وهو وصيف الدوري بالمنافسة القوية أمام الهلال ومتأهل لنصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وويقدم مستويات وأرقام قياسية ومع ذلك اللوم عليه .

من جانبه رد " الهريفي " على تلميحات " المرشود " قائلاً : ليس غريب ان تتناقل البرامج ما اقوله او ما اكتبه واحمدالله ان اغلب ما اقوله يصيب دائماً .

وتابع عبر حسابه على " تويتر " : الامور الفنية موهبة وخبره يجب ان لايناقشها الا من يعرف بحورها اشهد الله ان ما اكتبه هو محاولة تعديل الخطأ قبل وقوعه .

وأضاف : يجب ان تعلم انت وغيرك انها ليست الاول ولا الثانية والا الثالثة التي أكسبها .

والغريب أن الهريفي عاد وأثنى على الإعلامي عبد العزيز الغيامة الذي أيد في برنامج آخر وجهة نظر " المرشود " ، وقال " أنه قد يعذره لان الطرح من المجموعة وبهذا الشكل مقصود ومشخصاً (مستهدف ) ..

وحقق النصر التعادل أمام السد القطري يوم الأثنين الماضي بنتيجة 1- 1 ضمن الجولة الخامسة بدور المجمووعات ببطولة دوري أبطال آسيا .

 

 

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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