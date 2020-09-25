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بالفيديو.. «السويد»: أمين اتحاد الكرة كان «الطُعم» الذي استغله «الآسيوي» لإقصاء الهلال

Time منذ 41 دقيقة
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بالفيديو.. «السويد»: أمين اتحاد الكرة كان «الطُعم» الذي استغله «الآسيوي» لإقصاء الهلال

ماجد محمد (صدى):
حمًل الإعلامي عبد العزيز السويد الامين العام لإتحاد الكرة السعودي ابراهيم القاسم مسؤولية خروج الهلال من دوري أبطال آسيا بعد غياب دوره في إدارة الأزمة .

وقال "السويد " في لقاء تليفزيوني على قناة " روتانا خليجية " : أن اتحاد الكرة فشل في إدارة الأزمة وللأسف الأمين العام ابراهيم القاسم كان " الطُعم " .

وأضاف : الهلال من يوم ما دخل قطر جلس يتفاوض واتحاد الكرة لم يسانده وتنازل عن حقه في احضار لاعبين ثم صدم الهلال عندما قال انه لا يمكن الجدولة فكان من الطبيعي أن "الآسيوي " يرفض التأجيل لأن اتحاد الكرة السعودي لم يساند الهلال في موقفه

وتابع أن هذا الموقف كان بمثابة القشة التي جعلت الهلال يتوقف ، مشيراً إلى وجود تكتيك غريب بالقنوات الفضائية التي كانت تدعم الهلال وفجأة تحولت ضده .

واتهم " السويد " الأمين العام ابراهيم القاسم بالتقصير وأنه كان يمكن أن يضغط على الآسيوي ويستكمل القائمة ويصل لمرحلة التأجيل وهو حق أصيل له كما أكد .

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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