بالفيديو.. «السويد»: أمين اتحاد الكرة كان «الطُعم» الذي استغله «الآسيوي» لإقصاء الهلال

ماجد محمد (صدى):
حمًل الإعلامي عبد العزيز السويد الامين العام لإتحاد الكرة السعودي ابراهيم القاسم مسؤولية خروج الهلال من دوري أبطال آسيا بعد غياب دوره في إدارة الأزمة .
وقال "السويد " في لقاء تليفزيوني على قناة " روتانا خليجية " : أن اتحاد الكرة فشل في إدارة الأزمة وللأسف الأمين العام ابراهيم القاسم كان " الطُعم " .
وأضاف : الهلال من يوم ما دخل قطر جلس يتفاوض واتحاد الكرة لم يسانده وتنازل عن حقه في احضار لاعبين ثم صدم الهلال عندما قال انه لا يمكن الجدولة فكان من الطبيعي أن "الآسيوي " يرفض التأجيل لأن اتحاد الكرة السعودي لم يساند الهلال في موقفه
وتابع أن هذا الموقف كان بمثابة القشة التي جعلت الهلال يتوقف ، مشيراً إلى وجود تكتيك غريب بالقنوات الفضائية التي كانت تدعم الهلال وفجأة تحولت ضده .
واتهم " السويد " الأمين العام ابراهيم القاسم بالتقصير وأنه كان يمكن أن يضغط على الآسيوي ويستكمل القائمة ويصل لمرحلة التأجيل وهو حق أصيل له كما أكد .