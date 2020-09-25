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حمدان الرويلي خارج حسابات التعاون في دوري أبطال آسيا

Time منذ 15 دقيقة
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حمدان الرويلي خارج حسابات التعاون في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
خرج لاعب نادي التعاون حمدان الرويلي رسميا، من دوري أبطال آسيا بعد تعرضه لإصابة في ساقه خلال مباراة فريقه أمس الخميس أمام الدحيل القطري والتي انتهت بفوز الأول 1-0 ليتم تأهيله لدوري الـ16 من البطولة.

وقال الرويلي عبر حسابه في تويتر"الحمد لله دائما وأبدا أبشركم أموري زينة، بكرة عمليتي دعواتكم لي، بإذن الله نرجع فريبا، ألف مبروك الفوز لجمهور السكري والمملكة عامة".

وأوضحت تقارير بأن الرويلي سيحتاج لوقت طويل للعودة مجددا للملاعب, مما يعني خروجه من قائمة الفريق المشاركة في البطولة, والتي تقام بنظام التجمع في قطر, ومن المفترض أن تختتم في الثالث من أكتوبر المقبل بنصف النهائي, على أن يلعب النهائي في ديمسبر المقبل على ملعب المتأهل من غرب القارة.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
Z
الا زالوا يصيحون..
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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