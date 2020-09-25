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بالفيديو .. قصة المواطن الذى وضع المستشفى الذي يملكه تحت تصرف صحة حائل

Time منذ 21 دقيقة
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بالفيديو .. قصة المواطن الذى وضع المستشفى الذي يملكه تحت تصرف صحة حائل

حائل (صدى):
حرص مواطن في حائل يدعى عبدالله الصوينع على مساعدة مديرية الشؤون الصحية في حائل لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكر المواطن، خلال حديثه لقناة روتانا خليجية، أن المستشفى الذى يملكه كان جاهزاً للافتتاح، لكنه فضل أن يضعه تحت تصرف مديرية الصحة بمنطقته، وذلك لمساعدةمصابي فيروس كورونا.

وأضاف أنه أكد حينها لمنسوبي المديرية أنه يسمح أيضا بنقل الأجهزة الطبية التى يمتلكها لأى مستشفى آخر إذا تطلب الأمر ذلك للصالح العام، لافتا إلى أنه فعل كل ذلك من حباً في وطنه.

الجدير بالذكر أن المواطن حصد وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة بسبب ما فعله مع مديرية الشؤون الصحية بحائل.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
Z
الا زالوا يصيحون..
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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