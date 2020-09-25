بعثة الهلال تعود للمملكة على دفعتين

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال اليوم الجمعة بدء عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة غداً السبت .
وأكدت أن بعثة الهلال ستعود على دفعتين ، حيث يصل المتعافون من فيروس كورونا برفقة أعضاء الفريق غداً ، بينما يصل المصابون بالفيروس على متن طائرة خاصة بعد غد الأحد .
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر استبعاد الهلال من البطولة بعد تأهله للدور الـ 16 في سابقة لم تحدث من قبل بسبب تفشي إصاات الفريق دون اعتبار بمعايير عادلة وهو ما أثار الغضب محلياً ودولياً .
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