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بعثة الهلال تعود للمملكة على دفعتين

Time منذ 22 دقيقة
Views 1259
بعثة الهلال تعود للمملكة على دفعتين

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال اليوم الجمعة بدء عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة غداً السبت .

وأكدت أن بعثة الهلال ستعود على دفعتين ، حيث يصل المتعافون من فيروس كورونا برفقة أعضاء الفريق غداً ، بينما يصل المصابون بالفيروس على متن طائرة خاصة بعد غد الأحد .

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر استبعاد الهلال من البطولة بعد تأهله للدور الـ 16 في سابقة لم تحدث من قبل بسبب تفشي إصاات الفريق دون اعتبار بمعايير عادلة وهو ما أثار الغضب محلياً ودولياً .

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
ارقد بس ارقد امس تمجدون واليوم تستنقدون
ابوسلطان
حرام انك دجة ماتدري وين الله حاطك فية
GsT👻
دجالين الأسعار غالية جداً والضرائب اهلكتنا بشكل قوي
ابوسلطان
ههههههه ياشباب خفو علية يكفي هزئتو الرجال
GsT👻
نصيحة طيبة وممتازة ولكن للأسف الشديد لم يذكر الحل أو الجواب لتجنب هذا الضرر الناتج من ورق قصدير الألومنيوم ولتجنب هذا هو بوضع ورق مخصص لطهي يوضع على صينية الطهي ثم يوضع فوقه الأكل ثم يطهى

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