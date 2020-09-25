شاهد.. جبل عفف كما لم تراه من قبل جنوب الليث

فهد عاسي الهلالي (صدى):
جبل عفف جبل مرتفع مطل على عدة مناطق ويعتبر من سلسلة جبال السروات ، وهو قمة شاهقة ترتفع أكثر من 3000 متر عن مستوى سطح البحر ، لا يفصله عن البحر الأحمر بمحافظة الليث سوى قرابة 30 كيلو مترا فقط ، وتسطيع رؤية البحر الأحمر من قمة هذا الجبل .
الذي كان سكناً لقبيلة بني هلال ، وعلى سفحه الواسع تقع العديد المزارع والآبار التي لازالت تنضح مياهها وهو معتدل الاجواء صيفًا شديد البروده شتائا ، ولوعورة الوصول ، هجره السكان منذو القدم واخر من سكن هذا الجبل قبل عقدين من الزمن احمد ابن عدوان رحمه الله .
علماً بان هناك جهودا من عدت جهات في فتح طريق إلى هذا المنتزه الجميل ، و هذا المعلم السياحي العظيم بحاجه لتواجد هيئةالسياحه ولاثار لانشاء منتزهات ومرافق سياحيه ، ويشكل في الذاكرة رمزا عظيما لقبيلة بني هلال جنوب محافظة الليث .