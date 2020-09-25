الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. جبل عفف كما لم تراه من قبل جنوب الليث

Time منذ 18 دقيقة
Views 1249
شاهد.. جبل عفف كما لم تراه من قبل جنوب الليث

فهد عاسي الهلالي (صدى):
جبل عفف جبل مرتفع مطل على عدة مناطق ويعتبر من سلسلة جبال السروات ، وهو قمة شاهقة ترتفع أكثر من 3000 متر عن مستوى سطح البحر ، لا يفصله عن البحر الأحمر بمحافظة الليث سوى قرابة 30 كيلو مترا فقط ، وتسطيع رؤية البحر الأحمر من قمة هذا الجبل .

الذي كان سكناً لقبيلة بني هلال ، وعلى سفحه الواسع تقع العديد المزارع والآبار التي لازالت تنضح مياهها وهو معتدل الاجواء صيفًا شديد البروده شتائا ، ولوعورة الوصول ، هجره السكان منذو القدم واخر من سكن هذا الجبل قبل عقدين من الزمن احمد ابن عدوان رحمه الله .

علماً بان هناك جهودا من عدت جهات في فتح طريق إلى هذا المنتزه الجميل ، و هذا المعلم السياحي العظيم بحاجه لتواجد هيئةالسياحه ولاثار لانشاء منتزهات ومرافق سياحيه ، ويشكل في الذاكرة رمزا عظيما لقبيلة بني هلال جنوب محافظة الليث .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسلطان
ارقد بس ارقد امس تمجدون واليوم تستنقدون
ابوسلطان
حرام انك دجة ماتدري وين الله حاطك فية
GsT👻
دجالين الأسعار غالية جداً والضرائب اهلكتنا بشكل قوي
ابوسلطان
ههههههه ياشباب خفو علية يكفي هزئتو الرجال
GsT👻
نصيحة طيبة وممتازة ولكن للأسف الشديد لم يذكر الحل أو الجواب لتجنب هذا الضرر الناتج من ورق قصدير الألومنيوم ولتجنب هذا هو بوضع ورق مخصص لطهي يوضع على صينية الطهي ثم يوضع فوقه الأكل ثم يطهى

أخر الأخبار

الاتحاد يستقبل مبلغ خيالي من وزارة الرياضة الأسبوع المقبل
الاتحاد يستقبل مبلغ خيالي من وزارة الرياضة الأسبوع المقبل
Time منذ 12 دقيقة Views 1245
شاهد.. جبل عفف كما لم تراه من قبل جنوب الليث
شاهد.. جبل عفف كما لم تراه من قبل جنوب الليث
Time منذ 18 دقيقة Views 1249
بعثة الهلال تعود للمملكة على دفعتين
بعثة الهلال تعود للمملكة على دفعتين
Time منذ 22 دقيقة Views 1247
بالفيديو.. تامر عاشور يفاجئ جمهور المملكة و يتصدر "الترند" بعد الحفلة التي أحياها بجدة
بالفيديو.. تامر عاشور يفاجئ جمهور المملكة و يتصدر "الترند" بعد الحفلة التي أحياها بجدة
Time منذ 26 دقيقة Views 1079
بالفيديو.. لحظة هروب متهم أثناء محاكمته ورد فعل خطير من شرطى يطارده
بالفيديو.. لحظة هروب متهم أثناء محاكمته ورد فعل خطير من شرطى يطارده
Time منذ 32 دقيقة Views 190
شاهد.. استعراض جوي رائع للطائرات العسكرية بسماء المملكة
شاهد.. استعراض جوي رائع للطائرات العسكرية بسماء المملكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1266
«المرور» يضبط 2438 مخالفة للوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
«المرور» يضبط 2438 مخالفة للوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
Time منذ 42 دقيقة Views 1320
بعد اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها مطالب بإعدام المغتصبين
بعد اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها مطالب بإعدام المغتصبين
Time منذ 47 دقيقة Views 332
اكتشاف سر خطير بالصين بعد رصده بالأقمار الصناعية
اكتشاف سر خطير بالصين بعد رصده بالأقمار الصناعية
Time منذ 57 دقيقة Views 1535
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده
Time منذ ساعة Views 1336