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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
ارقد بس ارقد امس تمجدون واليوم تستنقدون
ابوسلطان
حرام انك دجة ماتدري وين الله حاطك فية
GsT👻
دجالين الأسعار غالية جداً والضرائب اهلكتنا بشكل قوي
ابوسلطان
ههههههه ياشباب خفو علية يكفي هزئتو الرجال
GsT👻
نصيحة طيبة وممتازة ولكن للأسف الشديد لم يذكر الحل أو الجواب لتجنب هذا الضرر الناتج من ورق قصدير الألومنيوم ولتجنب هذا هو بوضع ورق مخصص لطهي يوضع على صينية الطهي ثم يوضع فوقه الأكل ثم يطهى

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