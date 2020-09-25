حبس رجل أعمال شهير بتهمة غسيل الأموال بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أحالت مباحث أمن الدولة الكويتية، رجل أعمال شهير ومالك لوكالة سيارات سابقا للنيابة للتحقيق مع بتهمة غسيل الأموال.
وقالت مصادر مطلعة بأن رجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن هويته، له علاقة بشبكة غسيل أموال شهيرة، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية معه نقلا عن ”القبس“ الكويتية “.
وتابعت المصادر بأنه تم حبس المتهم تزامناً مع متابعة النيابة العامة، وجهاز أمن الدولة، لإجراءاتهم المعنية بالكشف عن متهمين بقضايا ”غسيل الأموال“ التي تصدَرت وسائل الإعلام منذ تموز/ يوليو الماضي، مردفة بأن التحقيقات وجدت عاملا مشتركا لدى بعض المتهمين في هذة القضية .