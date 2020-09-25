بالفيديو.. أحد الهواة يستعرض أول هاتف للمملكة في عهد الملك المؤسس وسفرة الملك سعود

الرياض (صدى):
قام أحد هواة المقتنيات الأثرية، الأردني عاصم الحميدي، بعرض مجموعة من المقتنيات التاريخية الأثرية بالمملكة ومصر والتي يعود تاريخها قبل 130 عاما، والتي كان من بينها اول هاتف للمملكة وسفرة الملك سعود بقصر البديعة.
وكشف الحميدي، بإنه نجح في جمع مقتنيات لعدد من الملوك أبرزهم الملك عبدالعزيز والملك سعود، وكذلك قطع أثرية تعود للمملكة المصرية القديمة، إلى جانب مقتنيات من قصور ملوك فرنسا وإيطاليا، ومن بين هذة المقتنيات التي جمعها أول هاتف داخل المملكة، في عهد الملك عبدالعزيز، وسفرة الملك سعود بقصر البديعة،مؤكدا أن جمع تلك المقتنيات كلفه مبالغ مالية كبيرة.
وتابع بأن مجال التراث ليس له حدود وكل بلد له عراقة وتراث وتاريخ، موضحاً أن تلك الهواية لها نكهة خاصة.