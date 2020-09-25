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بالفيديو.. أحد الهواة يستعرض أول هاتف للمملكة في عهد الملك المؤسس وسفرة الملك سعود

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أحد الهواة يستعرض أول هاتف للمملكة في عهد الملك المؤسس وسفرة الملك سعود

الرياض (صدى):
قام أحد هواة المقتنيات الأثرية، الأردني عاصم الحميدي، بعرض مجموعة من المقتنيات التاريخية الأثرية بالمملكة ومصر والتي يعود تاريخها قبل 130 عاما، والتي كان من بينها اول هاتف للمملكة وسفرة الملك سعود بقصر البديعة.

وكشف الحميدي، بإنه نجح في جمع مقتنيات لعدد من الملوك أبرزهم الملك عبدالعزيز والملك سعود، وكذلك قطع أثرية تعود للمملكة المصرية القديمة، إلى جانب مقتنيات من قصور ملوك فرنسا وإيطاليا، ومن بين هذة المقتنيات التي جمعها أول هاتف داخل المملكة، في عهد الملك عبدالعزيز، وسفرة الملك سعود بقصر البديعة،مؤكدا أن جمع تلك المقتنيات كلفه مبالغ مالية كبيرة.

وتابع بأن مجال التراث ليس له حدود وكل بلد له عراقة وتراث وتاريخ، موضحاً أن تلك الهواية لها نكهة خاصة.

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أحدث التعليقات

العنزي الثابت
التحدث ان المواطنين راضين عن هذا الهراء والفسق هذا تقول علينا انما جل الشعب يبراء الى الله من هذا الفحور ولايزال متمسك بدينه . ايها الامير قل مايخصك ودع الناس يعملون بما يعتقدون.
بطولات نقيه حره دلهوميه
حتى لو رحت اذا القاسم مصوت ضد الهلال ما راح يتغير شي
ابو وليد
سيضل انصار فريق ابو خرقه مظغوطين متألمين مقهورين طالما يشاهدون الفرق بين ال25 بطوله دفع رباعي وبين 60 بطوله مرجله
بطولات نقيه حره دلهوميه
المشكله ليست في ما حدث للهلال ، المصيبه كيف استمات الاتحاد السعودي لاخذ استثناء لتسجيل لاعبي النصر الاجانب والمحليين وفي نفس الوقت تخلى عن الهلال وذلك بتصويت الامين القاسم برفض تاجيل مباريات الهلال هنا يتضح كل شيء ، في النهايه يجب ان يعرف الجميع ان الله سبحانه وتعالى هو المنصف
بطوله نقيه حره دلهوميه
المشكله ليست في ما حدث للهلال ، المصيبه كيف استمات الاتحاد السعودي لاخذ استثناء لتسجيل لاعبي النصر الاجانب والمحليين وفي نفس الوقت تخلى عن الهلال وذلك بتصويت الامين القاسم برفض تاجيل مباريات الهلال هنا يتضح كل شيء الله سبحانه وتعالى هو المنصف وليس اتحاد اسيا ولا اتحاد اصفر العريجا

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