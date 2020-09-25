أسباب عدم توطين وظائف هامة حتى الآن

الرياض (صدى):
أثمرت خطة السعودة خلال السنوات الأخيرة عن توطين العديد من الوظائف وتوفير آلاف الفرص للمواطنين إلا أن هناك بعض المهن لا زالت خارج التوطين أو حتى مخططاته .
ومن بين تلك المهن وظائف " مدير مبيعات ، ومندوب مشتريات ، ومحاسب عام ، وأمين مستودع ، وكاتب حسابات ، وسكرتير تنفيذي ، بجانب وظائف في القطاع الصحي وهي " ممرض ، سكرتير طبي ، استشاري اسنان ، استشاري جراحة فم وأسنان ، استشاري أسنان صحة عامة .
ويعود عدم توطين تلك المهن حتى الآن إلى عدة أسباب وفقاً لـ " عكاظ "، وهي :
1- مقارنة الربحية بين المواطن والوافد .
2- افتقار بعض الشباب إلى الخبرة والتدريب .
3- عدم توفر الشباب المؤهلين حيث يحمل أغلبهم الثانوية العامة أو الدبلوم وبعضهم شهادات جامعية غير مناسبة للوظائف الكبرى .
ومع ذلك يؤكد خبراء الإقتصاد أن الفترة المقبلة ستشهد توطين تلك الوظائف ولو بنسب محددة أو على المدى البعيد لحين تأهيل الشباب السعودي ، خاصةً مع قرار " الشورى " بتوطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بنسبة 75 % .
وكانت وزارة الموارد البشرية قد قامت في أغسطس 2018 بتوطين 11 قطاع جديد منها مهن في القطاعات الطبية والمحاسبة والمحاماه وتطوير مسارات التوظيف والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والاستشارات الهندسية والتجارة والسياحة والتجزئة والنقل والمقاولات مع استثناء بعض المهن .