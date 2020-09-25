الأعداد السابقة للصحيفة

أسباب عدم توطين وظائف هامة حتى الآن

Time منذ ساعة
Views 1640
Comment 1
أسباب عدم توطين وظائف هامة حتى الآن

الرياض (صدى):
أثمرت خطة السعودة خلال السنوات الأخيرة عن توطين العديد من الوظائف وتوفير آلاف الفرص للمواطنين إلا أن هناك بعض المهن لا زالت خارج التوطين أو حتى مخططاته .

ومن بين تلك المهن وظائف " مدير مبيعات ، ومندوب مشتريات ، ومحاسب عام ، وأمين مستودع ، وكاتب حسابات ، وسكرتير تنفيذي ، بجانب وظائف في القطاع الصحي وهي " ممرض ، سكرتير طبي ، استشاري اسنان ، استشاري جراحة فم وأسنان ، استشاري أسنان صحة عامة .

ويعود عدم توطين تلك المهن حتى الآن إلى عدة أسباب وفقاً لـ " عكاظ "، وهي :

1- مقارنة الربحية بين المواطن والوافد .

2- افتقار بعض الشباب إلى الخبرة والتدريب .

3- عدم توفر الشباب المؤهلين حيث يحمل أغلبهم الثانوية العامة أو الدبلوم وبعضهم شهادات جامعية غير مناسبة للوظائف الكبرى .

ومع ذلك يؤكد خبراء الإقتصاد أن الفترة المقبلة ستشهد توطين تلك الوظائف ولو بنسب محددة أو على المدى البعيد لحين تأهيل الشباب السعودي ، خاصةً مع قرار " الشورى " بتوطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بنسبة 75 % .

وكانت وزارة الموارد البشرية قد قامت في أغسطس 2018 بتوطين 11 قطاع جديد منها مهن في القطاعات الطبية والمحاسبة والمحاماه وتطوير مسارات التوظيف والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والاستشارات الهندسية والتجارة والسياحة والتجزئة والنقل والمقاولات مع استثناء بعض المهن .

Time واتساب

أحدث التعليقات

العنزي الثابت
التحدث ان المواطنين راضين عن هذا الهراء والفسق هذا تقول علينا انما جل الشعب يبراء الى الله من هذا الفحور ولايزال متمسك بدينه . ايها الامير قل مايخصك ودع الناس يعملون بما يعتقدون.
بطولات نقيه حره دلهوميه
حتى لو رحت اذا القاسم مصوت ضد الهلال ما راح يتغير شي
ابو وليد
سيضل انصار فريق ابو خرقه مظغوطين متألمين مقهورين طالما يشاهدون الفرق بين ال25 بطوله دفع رباعي وبين 60 بطوله مرجله
بطولات نقيه حره دلهوميه
المشكله ليست في ما حدث للهلال ، المصيبه كيف استمات الاتحاد السعودي لاخذ استثناء لتسجيل لاعبي النصر الاجانب والمحليين وفي نفس الوقت تخلى عن الهلال وذلك بتصويت الامين القاسم برفض تاجيل مباريات الهلال هنا يتضح كل شيء ، في النهايه يجب ان يعرف الجميع ان الله سبحانه وتعالى هو المنصف
بطوله نقيه حره دلهوميه
المشكله ليست في ما حدث للهلال ، المصيبه كيف استمات الاتحاد السعودي لاخذ استثناء لتسجيل لاعبي النصر الاجانب والمحليين وفي نفس الوقت تخلى عن الهلال وذلك بتصويت الامين القاسم برفض تاجيل مباريات الهلال هنا يتضح كل شيء الله سبحانه وتعالى هو المنصف وليس اتحاد اسيا ولا اتحاد اصفر العريجا

أخر الأخبار

دراسة تكشف علاقة هامة بين عدد ساعات النوم وحرق دهون البطن
دراسة تكشف علاقة هامة بين عدد ساعات النوم وحرق دهون البطن
Time منذ 10 دقائق Views 1066
حبس رجل أعمال شهير بتهمة غسيل الأموال بالكويت
حبس رجل أعمال شهير بتهمة غسيل الأموال بالكويت
Time منذ 14 دقيقة Views 1198
أحمد حلمي يعود بمسرحية جديدة بعد غياب 20 عام عن خشبة المسرح
أحمد حلمي يعود بمسرحية جديدة بعد غياب 20 عام عن خشبة المسرح
Time منذ 19 دقيقة Views 1119
مرض يحمي مصابيه من فيروس كورونا
مرض يحمي مصابيه من فيروس كورونا
Time منذ 54 دقيقة Views 1245
بالفيديو.. أحد الهواة يستعرض أول هاتف للمملكة في عهد الملك المؤسس وسفرة الملك سعود
بالفيديو.. أحد الهواة يستعرض أول هاتف للمملكة في عهد الملك المؤسس وسفرة الملك سعود
Time منذ ساعة Views 1369
زيادة الحجوزات الدولية لـ37% وارتفاع سعر المقاعد الأخيرة للحجز
زيادة الحجوزات الدولية لـ37% وارتفاع سعر المقاعد الأخيرة للحجز
Time منذ ساعة Views 1676
نصائح هامة للتخلص من مشكلة إجهاد العينين أمام شاشة الكمبيوتر
نصائح هامة للتخلص من مشكلة إجهاد العينين أمام شاشة الكمبيوتر
Time منذ ساعة Views 1239
5 أسباب شائعة وراء تهيج القولون العصبي
5 أسباب شائعة وراء تهيج القولون العصبي
Time منذ ساعة Views 1433
أسباب عدم توطين وظائف هامة حتى الآن
أسباب عدم توطين وظائف هامة حتى الآن
Time منذ ساعة Views 1640
التيجان لا تحمي الأسنان من التسوس.. وإليك 3 طرق للوقاية
التيجان لا تحمي الأسنان من التسوس.. وإليك 3 طرق للوقاية
Time منذ ساعتين Views 1278