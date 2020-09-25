مصور مستور العصيمي: أعتذر لم أقصد انتهاك خصوصيته

الرياض (صدى):
كشفت مصادر بأن مصور الفيديو الذي أقدم على تصوير الشاعر مستور العصيمي خلال جلسة غسيل الكلى، على الإعتذار لأبناءه، بعد الشكوى التي أقاموها ضده، مبررا ذلك بأن تصرفه كان بحسن نية.
وقالت المصادربأن المصور أكد بأنه لم يقصد انتهاك خصوصية المريض، واستقبله الأبناء وقبلوا اعتذاره، وأعلنوا أنهم سيتنازلون عن الشكوى، وطالبوا مستخدمي مواقع التواصل بالتوقف عن تداول المقطع بحسب "سبق".
وتابعت المصادر بأن الشاعر مستور العصيمي، في حالة صحية جيدة ، وخرج من مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وهو الآن في منزله.