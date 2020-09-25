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مصور مستور العصيمي: أعتذر لم أقصد انتهاك خصوصيته

Time منذ 40 دقيقة
Views 1322
مصور مستور العصيمي: أعتذر لم أقصد انتهاك خصوصيته

الرياض (صدى):
كشفت مصادر بأن مصور الفيديو الذي أقدم على تصوير الشاعر مستور العصيمي خلال جلسة غسيل الكلى، على الإعتذار لأبناءه، بعد الشكوى التي أقاموها ضده، مبررا ذلك بأن تصرفه كان بحسن نية.

وقالت المصادربأن المصور أكد بأنه لم يقصد انتهاك خصوصية المريض، واستقبله الأبناء وقبلوا اعتذاره، وأعلنوا أنهم سيتنازلون عن الشكوى، وطالبوا مستخدمي مواقع التواصل بالتوقف عن تداول المقطع بحسب "سبق".

وتابعت المصادر بأن الشاعر مستور العصيمي، في حالة صحية جيدة ، وخرج من مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وهو الآن في منزله.

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أحدث التعليقات

محمد
اصلاً من البداية ماكان راح ولا نادي سعودي على ارض شرق سلوى يكنون لنا العداء وسبوننا ليل ونهار ونذهب في استضافتهم ولايستغرب يعملون اي شي ضدنا.
شيخين
سكرا فل الهنود في الكويت يبيعون الوطني في الجمعيات والبقالات وتت الارصفة لاقولون مجنون ماتمي الادمي سكراااان
ابو عمار
شربك روحه وازعجهم
ابو عمار
الله يعز الحكومه ما قصرت مع المواطن والمقيم
ابو عمار
وانت كذلك بصحه و سلامه

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