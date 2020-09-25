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"قصر المؤسس" .. البوابة التاريخية لمدينة السيح
منذ 55 دقيقة
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أحدث التعليقات
محمد
اصلاً من البداية ماكان راح ولا نادي سعودي على ارض شرق سلوى يكنون لنا العداء وسبوننا ليل ونهار ونذهب في استضافتهم ولايستغرب يعملون اي شي ضدنا.
شيخين
سكرا فل الهنود في الكويت يبيعون الوطني في الجمعيات والبقالات وتت الارصفة لاقولون مجنون ماتمي الادمي سكراااان
ابو عمار
شربك روحه وازعجهم
ابو عمار
الله يعز الحكومه ما قصرت مع المواطن والمقيم
ابو عمار
وانت كذلك بصحه و سلامه
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