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بالفيديو.. وقوع إصابات في حادث انقلاب مركبة بالرياض
منذ 42 دقيقة
1437
1
الرياض (صدى):
وقع حادث انقلاب مركبة، صباح اليوم الجمعة، عند مخرج 29 باتجاه الجنوب في منطقة الرياض.
وكشف مقطع فيديو، عن حادث الانقلاب حيث أظهر السيارة على جانب الطريق، فيما توجد إصابات.
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أحدث التعليقات
شيخين
وهوه المواطن ناقص طيب الغرامة مع القيمة المظافة ولالاوبعدين ترى الضرب في الميت والله حرااااااام
ابو عمار
اوكي وجهة نظر مقبوله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ..
عطعوط
يا زيرو فيه مثل يقول :: الواحد يشوف الناس بعين طبعه .
سوالف
خذ راحتك بالكلام على الزعيم بس اهم شي دق خشمك بين جمهورك يانادي الفقر
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