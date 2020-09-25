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بالفيديو.. وقوع إصابات في حادث انقلاب مركبة بالرياض

Time منذ 42 دقيقة
Views 1437
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بالفيديو.. وقوع إصابات في حادث انقلاب مركبة بالرياض

الرياض (صدى):
وقع ‏حادث انقلاب مركبة، صباح اليوم الجمعة، عند مخرج 29 باتجاه الجنوب في منطقة الرياض.

وكشف مقطع فيديو، عن حادث الانقلاب حيث أظهر السيارة على جانب الطريق، فيما توجد إصابات.

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أحدث التعليقات

شيخين
وهوه المواطن ناقص طيب الغرامة مع القيمة المظافة ولالاوبعدين ترى الضرب في الميت والله حرااااااام
ابو عمار
اوكي وجهة نظر مقبوله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ..
عطعوط
يا زيرو فيه مثل يقول :: الواحد يشوف الناس بعين طبعه .
سوالف
خذ راحتك بالكلام على الزعيم بس اهم شي دق خشمك بين جمهورك يانادي الفقر

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