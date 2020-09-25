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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 36 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة تتحول شمالية شرقية على الجزء الجنوبي ليلاً بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..
ا
سبحان من اعطاك القبول نعم الرجل
ابو محمد 😎 ✍️
شاطره ياالبكري ، شاطره قوي انتي والنعل اللي على راسك .. حاطتها شباصه .. .. اي صغيره واي كلام ، البنت اذا سال مثعابهاا من اول مره ، إستزوجت ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو عمار
طيب اعطو المراءه جزرها

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