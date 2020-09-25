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بالفيديو.. نوكيا تطلق هاتفين بأسعار رخيصة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1452
بالفيديو.. نوكيا تطلق هاتفين بأسعار رخيصة

وكالات (صدى):
أطلقت شركة نوكيا الشهيرة مجموعة من الهواتف ذات المواصفات الجيدة التي ستطرحها بأسعار رخيصة، ومنها Nokia 3.4 الذي جاء بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.39 بوصة، دقة عرضها تعادل (1560/750) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م.

وزود الهاتف بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 3-4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD؛ فضلًا عن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ونظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث إلى "أندرويد-11".

ويشمل الجوال الجديد، كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما أسعاره فتبدأ من 160 يورو؛ بينما الهاتف الرخيص الذي أعلنت عنه نوكيا مؤخرا أيضا فهو Nokia 2.4، الذي حصل على هيكل أنيق من المعدن والبلاستيك، وشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل.

وضم الهاتف معالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميلي أمبير، والكاميرا الأمامية  بدقة 5 ميغابيكسل، وسعره 120 يورو فقط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..
ا
سبحان من اعطاك القبول نعم الرجل
ابو محمد 😎 ✍️
شاطره ياالبكري ، شاطره قوي انتي والنعل اللي على راسك .. حاطتها شباصه .. .. اي صغيره واي كلام ، البنت اذا سال مثعابهاا من اول مره ، إستزوجت ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو عمار
طيب اعطو المراءه جزرها

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