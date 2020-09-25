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بريجوفيتش يقود خط هجوم الاتحاد بالموسم الجديد

Time منذ ساعة
Views 1641
بريجوفيتش يقود خط هجوم الاتحاد بالموسم الجديد

نواف السالم (صدى):
طالب المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي كاريلي، بفرض برنامجًا لياقيًا خاصًا للصربي ألكساندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، لتجهيزه بدنيًا بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة تحت إشراف سيزار ميندز، المعد البدني للفريق.

ويأتي البرنامج اللياقي المكثف الذي سيدخله الصربي؛ بسبب انقطاعه لفترة طويلة عن المباريات لنحو 9 أشهر، وكانت آخر مشاركة له مع الفريق في الدور الأول من الدوري، وقد شارك اللاعب بريجوفيتش في تدريبات الفريق الصباحية والمسائية أمس بعد عودته أمس الأول إلى جدة، ليكون مهاجم الفريق الأول خلال الموسم الذي ينطلق في أكتوبر المقبل.

وكانت تدريبات الفريق، أمس، قد شهدت مشاركة البرازيليين مارسيلو جروهي، حارس المرمى، و برونو أوفيني، المدافع، والإيفواري ويلفريد بوني المهاجم؛ فيما طبّق كاريلي برنامج اليوم الكامل للاعبين، أمس الأول، من خلال تأدية تدريباتهم الصباحية ما بين صالة اللياقة والملعب الرئيس ثم دخول المعسكر في النادي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..
ا
سبحان من اعطاك القبول نعم الرجل
ابو محمد 😎 ✍️
شاطره ياالبكري ، شاطره قوي انتي والنعل اللي على راسك .. حاطتها شباصه .. .. اي صغيره واي كلام ، البنت اذا سال مثعابهاا من اول مره ، إستزوجت ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو عمار
طيب اعطو المراءه جزرها

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