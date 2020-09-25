بالفيديو.. فنان يصمم لوحة مذهلة للملك المؤسس بحبات النرد

عادل الحربي (صدى):
صمم الفنان التشكيلي عبدالرحمن العجمي، لوحة فنية بديعة للملك عبدالعزيز - رحمه الله - مؤسس البلاد، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة؛ حيث استخدم نحو 20 ألف حبة نرد وضعها على لوحة بمساحة 5 أمتار وربع.
وصنع الفنان عبدالرحمن العجمي منها الصورة الشهيرة للملك عبدالعزيز التي التقطت له عام 1349 حين توحيد البلاد؛ فيما قال في مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، أن الرسم بالأدوات غير التقليدية من الفنون الجديدة في العالم، ويهدف من وراء نشره إلى تعريف المجتمع السعودي به وجذبه له.
وأشار إلى أن لوحته عن الملك عبدالعزيز استغرقت منه ما بين 150 إلى 170 ساعة عمل، إلى جانب ساعات التحضير للفكرة والأدوات التي استخدمت فيها.