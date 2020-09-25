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بالفيديو.. فنان يصمم لوحة مذهلة للملك المؤسس بحبات النرد

Time منذ 4 دقائق
Views 1129
بالفيديو.. فنان يصمم لوحة مذهلة للملك المؤسس بحبات النرد

عادل الحربي (صدى):
صمم الفنان التشكيلي عبدالرحمن العجمي، لوحة فنية بديعة للملك عبدالعزيز - رحمه الله - مؤسس البلاد، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة؛ حيث استخدم نحو 20 ألف حبة نرد وضعها على لوحة بمساحة 5 أمتار وربع.

وصنع الفنان عبدالرحمن العجمي منها الصورة الشهيرة للملك عبدالعزيز التي التقطت له عام 1349 حين توحيد البلاد؛ فيما قال في مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، أن الرسم بالأدوات غير التقليدية من الفنون الجديدة في العالم، ويهدف من وراء نشره إلى تعريف المجتمع السعودي به وجذبه له.  

وأشار إلى أن لوحته عن الملك عبدالعزيز استغرقت منه ما بين 150 إلى 170 ساعة عمل، إلى جانب ساعات التحضير للفكرة والأدوات التي استخدمت فيها. 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
العالمي الكبير 💛
ياحليلكم يا صدى اجل العالم كله ينقلب ضد الاتحاد الآسيوي 😂😂😂😂😂 ارحمنا يا ريال مدريد على غفله والله العظيم ارتاح اسيا منه ومن زعيقهم وصياحهم ليت كل سنه تلعب بدونهم راحه لكل الفرق وللاتحاد الآسيوي 😂😂😂😂😂
و1حد
والله لقيتو التبطح والراحه بالرياض وماودكم ترجع اليمن الله يخلي حكومتنا بس الخيانه منكم وفيكم يا عبد رب حسين هادي

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