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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

Time منذ 46 دقيقة
Views 1402
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على العديد من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان له اليوم، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة، ولذلك اتخذت إجراءات جديدة تدعم الشعب الإيراني.

وقال بومبيو: قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القاضي سيد محمود الساداتي، والقاضي محمد سلطاني، الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وسجون "عادل آباد" و"أرومية" و"وكيل آباد"، مشيرا إلى تورط المذكورين في قضية إعدام الرياضي نافيد أفكاري في 12 سبتمبر 2020، والحكم على البهائيين في إيران بتهم مشكوك فيها.

وشدد بومبيو، على أن المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها أدوات مُصمَّمَة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة، مبيناً مواصلة الولايات المتحدة بذل جهودها لإعادة المعتقلين الأمريكيين ظلماً (باكير وسياماك نمازي ومراد طهباز).

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
العالمي الكبير 💛
ياحليلكم يا صدى اجل العالم كله ينقلب ضد الاتحاد الآسيوي 😂😂😂😂😂 ارحمنا يا ريال مدريد على غفله والله العظيم ارتاح اسيا منه ومن زعيقهم وصياحهم ليت كل سنه تلعب بدونهم راحه لكل الفرق وللاتحاد الآسيوي 😂😂😂😂😂
و1حد
والله لقيتو التبطح والراحه بالرياض وماودكم ترجع اليمن الله يخلي حكومتنا بس الخيانه منكم وفيكم يا عبد رب حسين هادي

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