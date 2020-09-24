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"الشؤون البلدية": 300 ألف علم تزين شوارع المملكة احتفالًا باليوم الوطني

Time منذ ساعة
Views 1625
"الشؤون البلدية": 300 ألف علم تزين شوارع المملكة احتفالًا باليوم الوطني

الرياض (صدى):
نفذت الأمانات بالمناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها أعمال تركيب (307,907) أعلام في شوارع المملكة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث رفرفت الرايات الخضر التي تحمل راية التوحيد في كل أرجاء مدن المملكة من طرق وشوارع رئيسة وأماكن عامة ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني.

ورفعت الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة الأعلام في الطرق الرئيسة والدوارات داخل المدن، وعلى أسطح المباني والمرافق البلدية والميادين والساحات، لما يمثله العَلَم من رمز للبلاد.

كما قامت أمانة منطقة الرياض بتركيب (57,491) علماً في كافة أنحاء العاصمة، وأمانة محافظة جدة (11,985) علماً، وأمانة العاصمة المقدسة (1500) علم، وأمانة المدينة المنورة (16,832) علماً وأمانة المنطقة الشرقية (15,400) علم، زيَّنت الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب الإضاءة الخضراء.

وتنافست باقي الأمانات في تركيب الأعلام التي تنشر مظاهر الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني، حيث قامت أمانة منطقة الباحة بتركيب (30000) علم، وأمانة منطقة عسير (28971) علمًا، وأمانة منطقة القصيم (24483) ، وأمانة منطقة جازان (24000) ، وأمانة منطقة حائل (22975) ، وأمانة محافظة الطائف (20530) ، وأمانة منطقة تبوك (17500)، وأمانة منطقة الجوف (13000)، أمانة منطقة الحدود الشمالية (9450)، وأمانة منطقة نجران (4857)، وأمانة محافظة حفر الباطن (4700)، وأمانة محافظة الأحساء (4233).

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
العالمي الكبير 💛
ياحليلكم يا صدى اجل العالم كله ينقلب ضد الاتحاد الآسيوي 😂😂😂😂😂 ارحمنا يا ريال مدريد على غفله والله العظيم ارتاح اسيا منه ومن زعيقهم وصياحهم ليت كل سنه تلعب بدونهم راحه لكل الفرق وللاتحاد الآسيوي 😂😂😂😂😂
و1حد
والله لقيتو التبطح والراحه بالرياض وماودكم ترجع اليمن الله يخلي حكومتنا بس الخيانه منكم وفيكم يا عبد رب حسين هادي

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