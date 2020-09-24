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بايرن ميونيخ بطلا للسوبر الأوروبي

Time منذ ساعة
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بايرن ميونيخ بطلا للسوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
تمكن نادي بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، من التتويج ببطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما الليلة في ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

ولعب بايرن ميونيخ المباراة باعتباره فائزاً بدوري أبطال أوروبا، بينما خاض إشبيلية السوبر الأوروبي لفوزه ببطولة اليوروبا ليغ؛ فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث تقدم إشبيلية في الدقيقة 13عن طريق أوكامبوس من ضربة جزاء، بينما تعادل غوريتسكا لبايرن ميونيخ في الدقيقة 34.

وفي الوقت الإضافي الأول سجل البديل خافي مارتينيز هدف الفوز للنادي البافاري؛ فيما يعد اللقب هو الثاني لبايرن ميونيخ في بطولة السوبر الأوروبي، بينما توقف رصيد إشبيلية من الألقاب في البطولة عند لقب واحد.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الإعلام المصري ما اخفي صورهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ..
abdul
القرش ماينلام . دافع عن موطنه و مياهه الاقليمية.

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